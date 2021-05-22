ФИФА рассмотрит возможность проведения ЧМ раз в два года

Из Саудовской Аравии поступило предложение чаще проводить мировые первенства.

Федерация футбола Саудовской Аравии предложила Международной федерации футбола (ФИФА) пересмотреть структуру проведения чемпионата мира и проводить мундиаль не раз в четыре года, как сейчас, а каждые два.

Как отмечает ESPN, ФИФА одобрила предложение федерации футбола Саудовской Аравии и изучит такую возможность после того, как данную идею поддержали 166 национальных федераций.

Отметим, что 21 федерация воздержалась от голосования, но их имена не называются.

По мнению представителей Саудовской Аравии, проведение чемпионата мира каждые два года позволит сократить количество ненужных матчей сборных и повысить интерес к ним.

isport.ua