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Байден назвал условие встречи с лидером КНДР

  5   0 22.05.2021, 10:07 | Новости, Мир
Байден назвал условие встречи с лидером КНДР

Президент США Джо Байден готов к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Для этого нужно, что выполнился ряд определенных условиях.

Об этом он заявил на пресс-конференции с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином в Белом доме.

Речь идет об обязательстве принятия мер, направленных на ликвидацию ядерного арсенала КНДР.

"Увидим. Если он возьмет на себя обязательства относительно того, чтобы я встретился с ним, если есть обязательство, в соответствии с которым мы встречаемся", - сказал Байден.

По его словам, должны быть "обязательства по деэскалации прежде каких-либо встреч". Он добавил, что для этого потребуется провести переговоры на более низком уровне.

"Я не дам ему [Ким Чен Ыну] всего, чего он хочет, международного признания", - сказал Байден.

Он также сообщил, что назначил нового спецпредставителя США по КНДР - им стал исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сун Ким.

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