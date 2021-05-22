Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:34

Песков о санкциях США: Все как всегда

10:07

Байден назвал условие встречи с лидером КНДР

09:35

За сутки в Украине 4 606 новых COVID-случаев

09:08

Сутки на Донбассе: Восемь обстрелов, трое раненых

08:36

США ввели санкции против организаций РФ и судов "Северного потока-2"

08:09

Суркис: Луческу удалось сделать то, что удалось только великому Лобановскому

23:59

Gazeta Wyborcza: У Росії трупом на даху "Волги" вже нікого не здивуєш

23:10

Стомахин: Сахаров – это двуликий Янус. Именно так и вошел он в странную, страшную и безумную историю Совка и пост-Совка

21:55

Завдяки COVID-вакцинам у світі з'явилися дев'ять нових мільярдерів

21:02

Не все вишите – наше. Чому в День вишиванки не можуть існувати інші вишивки, чому тільки українська?

19:54

"І тут обдурили": телеведучого Миколу Вересня звільнили з каналу Порошенка, він налаштований судитися з "Прямим"

19:01

У суботу вся Україна порине у сонце, суху погоду та тепло, – Діденко

18:02

Прилетят инопланетяне и все у нас наладят? А может даже запустят метро на Троещину? – Береза

17:35

У Криму українця засудили до 11 років суворого режиму за "держзраду"

16:59

Украинцы собрали 2,3 млн долларов на самый дорогой укол в мире для маленького Димы Свичинского

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

За сутки в Украине 4 606 новых COVID-случаев

  6   0 22.05.2021, 09:35 | Новости, Общество
За сутки в Украине 4 606 новых COVID-случаев

В Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 269 детей и 108 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, за минувшие сутки госпитализированы 1 665 человек, умерло 178 человек. Выздоровели более 12,5 тысяч.

За сутки протестировано:

- методом ПЦР - 27 443 человека;

- методом ИФА - 11 957 человек;

- экспресс-тестами - 23 350 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (562)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]