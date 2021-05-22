За сутки в Украине 4 606 новых COVID-случаев

В Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 269 детей и 108 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, за минувшие сутки госпитализированы 1 665 человек, умерло 178 человек. Выздоровели более 12,5 тысяч.

За сутки протестировано:

- методом ПЦР - 27 443 человека;

- методом ИФА - 11 957 человек;

- экспресс-тестами - 23 350 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.