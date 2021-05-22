США ввели санкции против организаций РФ и судов "Северного потока-2"

США ввели санкции против трех российских организаций и 13 судов, которые задействованы в строительстве трубопровода СП-2.

Министерство финансов США расширило санкционный список по проекту Северный поток-2, внеся в него три российские компании и 13 судов. Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства вечером в пятницу, 21 мая.

Так, в "черный" список Минфина добавлены Федеральное государственное бюджетное учреждение Морская спасательная служба (та ее деятельность, которая связана со строительством газопроводов СП-2 и Турецкий поток), ООО Мортранссервис и АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

При этом компания ООО Коксохимтранс, которая уже находится под санкциями в связи с ситуацией в Украине, внесена и в перечень по СП-2.

Кроме того, под ограничительные меры попали 13 российских судов, в частности Академик Черский, Артемис оффшор, Бахтемир, Балтийский исследователь, Финвал, Капитан Беклемишев, Мурман, Нарвал, Сивуч, Спасатель Карев, Умка, Владислав Стрижов и Юрий Топчев.