Суркис: Луческу удалось сделать то, что удалось только великому Лобановскому

Президент Динамо отметил работу наставника с персоналом на базе.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сравнил работу Мирчи Луческу и легендарного Валерия Лобановского.

"Луческу удалось сделать то, что в свое время удалось только великому Лобановскому. Ему удалось объединить вокруг себя всех. Поваров, тех, кто убирает в комнатах, стирает белье, массажистов. Всех, кто работает на базе. Это порядка 200 человек обслуживающего персонала.

Луческу удалось всех объединить. Каким образом? Очень просто. Перед командой поставлены задачи и цели. Мирча считает, что если из этого звена выпадет хоть один человек - повар отработает с плохим настроением, плохо уберут кровать, то это скажется на конечном результате. Поэтому он придумал такую формулу, что если есть премиальные, то поощрение идет всем, даже сотрудникам базы".

"Сегодня все люди на базе болеют за результат. Да, в какой-то мере потому, что для них будет материальный стимул. Но в такое непростое время это немаловажно.

Я несколько раз был на базе, когда обедала команда. Луческу 10 раз скажет спасибо официанту, он поблагодарит девочку, которая поменяет ему тарелку. Это очень приятно и вызывает огромное уважение. Это не так, что ты сидишь как барин: тебе положили салат, и ты делаешь вид, что так положено. Это воспитание и житейская мудрость.

Такие вещи не купишь ни за какие деньги. Сегодня Луческу - хозяин базы. Он ведет себя там так, как считает нужным", - сказал Суркис в интервью Профутбол Digital.

Напомним, Луческу возглавил "Динамо" минувшим летом и в первый год работы сумел выиграть требл - Суперкубок Украины, Кубок Украины и чемпионство в УПЛ.

Фото iSport.ua