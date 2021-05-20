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Принц Вільям отримав першу дозу щеплення проти ковіду

  4   0 20.05.2021, 12:58 | Новости, Мир
Принц Вільям отримав першу дозу щеплення проти ковіду

У четвер, 20 травня, принц Вільям повідомив, що йому зробили перше щеплення проти коронавірусу.

Як повідомляють Факти, 38-річний онук британської королеви Єлизавети II написав у Twitter: "У вівторок я отримав першу дозу вакцини проти COVID-19. Дякую всім, кого залучено до процесу вакцинації - спасибі за все, що ви зробили та продовжуєте робити".

Вільям розмістив світлину, на якій сидить з оголеною правою рукою під час уколу. Відомо, що принц прийшов до пункту вакцинації, який обладнаний у Кенсингтонському музеї. Його розташовано поруч з Кенсінгтонським палацом, який є резиденцією Вільяма, Кейт Міддлтон та їхніх дітей.

Яку саме вакцину ввели принцу, який займає друге місце у черзі на британський престол після свого батька принца Чарльза, не повідомляється. Однак у Британії людям у віці до 40 років колють або AstraZeneca, або Pfizer. 

Зараз у країні починається активна вакцинація молодих британців. Уряд закликає їх зробити щеплення якомога швидше, щоб протистояти так званому індійському варіанту коронавірусу. На жаль, він потрапив на територію Великобританії та дуже швидко поширюється й витісняє інші штами. Це може перешкодити планам уряду Бориса Джонсона зняти практично усі обмеження у країні з 21 червня. 

У четвер, 20 травня, понад мільйон британців у віці 34-35 років отримають текстові повідомлення із запрошенням на щеплення проти коронавірусу. Принц Вільям може стати для підданих гарним прикладом. 

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