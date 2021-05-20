Більше не глава "Укравтодору". Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури

Кубраков - новий міністр інфраструктури / фото УНІАН
Верховна рада призначила нового міністра інфраструктури. Ним став нинішній глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 284 нардепа. Відразу після призначення міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.
Що відомо про новопризначеного главу МІУ
Кубраков отримав освіту маркетолога в Київському національному економічному університеті, також навчався на короткостроковій програмі в Школі управління ім. Дж. Кеннеді (Гарвард, США).
У 2011 році був радником мера Києва. Спочатку - Олександра Попова. Після перемоги на виборах у червні 2014 року - Віталія Кличка. Кубраков став його радником з IT.
У 2015 році Кубраков покинув КМДА. Він став керівником проектного офісу в Міністерстві юстиції (2015-2016 роки), а з 2016 року протягом трьох років очолював сектор телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.
Так, у 2019 році під №30 пройшов до Верховної ради за виборчим списком партії "Слуга народу". У листопаді того ж року він виграв конкурс на посаду глави "Укравтодору" після звільнення Славоміра Новака і склав депутатський мандат.
Вчора глава уряду Денис Шмигаль вніс подання на призначення трьох міністрів на вакантні посади.