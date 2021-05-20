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Більше не глава "Укравтодору". Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури

  8   0 20.05.2021, 12:10 | Новости, Политика
Більше не глава "Укравтодору". Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури

Кубраков - новий міністр інфраструктури / фото УНІАН

Верховна рада призначила нового міністра інфраструктури. Ним став нинішній глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 284 нардепа. Відразу після призначення міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.

Що відомо про новопризначеного главу МІУ

Кубраков отримав освіту маркетолога в Київському національному економічному університеті, також навчався на короткостроковій програмі в Школі управління ім. Дж. Кеннеді (Гарвард, США).

У 2011 році був радником мера Києва. Спочатку - Олександра Попова. Після перемоги на виборах у червні 2014 року - Віталія Кличка. Кубраков став його радником з IT. 

У 2015 році Кубраков покинув КМДА. Він став керівником проектного офісу в Міністерстві юстиції (2015-2016 роки), а з 2016 року протягом трьох років очолював сектор телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

Так, у 2019 році під №30 пройшов до Верховної ради за виборчим списком партії "Слуга народу". У листопаді того ж року він виграв конкурс на посаду глави "Укравтодору" після звільнення Славоміра Новака і склав депутатський мандат. 

Вчора глава уряду Денис Шмигаль вніс подання на призначення трьох міністрів на вакантні посади. 

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