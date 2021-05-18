Андрей Илларионов заявил, что Путин хочет поглотить Беларусь, и рассказал, когда это произойдет

Президент России Владимир Путин не отказался от своих планов "поглотить" Беларусь. Их он может начать реализовывать уже этим летом.

Об этом заявил российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. Мнением он поделился в интервью Украинский журналисту Дмитрию Гордону, информирует UAINFO.org.

"Поглотить Беларусь – это его план. В том числе и в соответствии с концепцией "исторической России", – считает экономист.

Он отметил, что вариант объединения этих двух государств остается на повестке дня. При этом глава страны-агрессора, по его словам, не будет долго ждать.

"Собственно говоря, мы знаем, что этот вариант должен был быть реализован в апреле. Он не состоялся сейчас. Но судя по тому, что Путин сказал даже в том же своем обращении к Федеральному собранию, кажется, он хочет это сделать летом этого года", – предположил Илларионов.

На уточнение, какую должность в случае объединения Беларуси и РФ займет Александр Лукашенко, который считает себя президентом, экономист подчеркнул, что тот будет "исполняющим обязанности руководителя Беларуси".

"Вот как Рамзан Кадыров в Чечне. Он же там хозяин, но как бы по согласованию с Путиным. Вот и Лукашенко будет в Минске по согласованию с Путиным", – подытожил Илларионов.