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Білл Гейтс пішов із Ради директорів Microsoft нібито через роман зі співробітницею – WSJ

  23   0 18.05.2021, 00:15 | Новости, Мир
Білл Гейтс пішов із Ради директорів Microsoft нібито через роман зі співробітницею – WSJ

Засновник Microsoft Білл Гейтс покинув Раду директорів компанії у 2020 році. Офіційним поясненням цього було те, що він хоче сконцентруватися на благодійних проєктах. Однак журналісти повідомляють, що вихід зі складу Ради директорів пов'язаний із романом Гейтса з підлеглою.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела у Microsoft повідомляє, що наприкінці 2019 року інженерка компанії заявила про довготривалий роман із Гейтсом на початку 2000-х років, інформує UAINFO.org з посиланням на Нromadske.ua.

Тоді члени Ради найняли юридичну фірму для розслідування. Деякі члени правління вважали, що Гейтс не має залишатися у компанії.   

Офіційно про відставку Гейтса стало відомо у березня 2020-го. Одне з джерел зазначило, що він вийшов із Ради директорів до того, як завершилося розслідування його роману та до того, як службова комісія могли зробити офіційну заяву з цього приводу.

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Речниця Гейтса підтвердила, що у бізнесмена «був роман майже 20 років тому, який закінчився полюбовно». Однак вона заперечила, що відставка пов'язана з романом і повторила офіційну версію про бажання витрачати більше часу на благодійність.

Крім того, New York Times пише, що Гейтс «сумнівно поводився на роботі». Він нібито декілька разів домагався жінок, які працювали у Microsoft та у благодійному фонді Гейтсів.

Білл та Мелінда Гейтси оголосили про розлучення 3 травня. У шлюбі вони були 27 років. Вони досі не сказали, чому вирішили розлучитися. Газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляє, що Білл і Мелінда обговорювали з юристами своє розлучення ще з 2019 року. Однією із причин такого рішення могли стати зв'язки бізнесмена зі звинуваченим у секс-торгівлі мільярдером Джефрі Епштейном.

NYT пише, що, крім зв'язків з Епштейном, Мелінда Гейтс була невдоволена тим, як її чоловік відреагував на звинувачення у сексуальних домаганнях його фінансового менеджера Майкла Ларсона.

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