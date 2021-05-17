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У Києві з мосту стрибнув 15-річний хлопець, який втратив батьків через COVID-19 – ЗМІ

  11   0 17.05.2021, 23:44 | Новости, Происшествия
У Києві з мосту стрибнув 15-річний хлопець, який втратив батьків через COVID-19 – ЗМІ

Юнака госпіталізували, він у важкому стані.

У Києві 15-річний хлопець стрибнув з мосту. Лікарі госпіталізували юнака до лікарні, наразі він перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомляє Поліція Київської області у Facebook, інформує UAINFO.org.

Правоохоронці встановили, що потерпілим є зниклий на Фастівщині неповнолітній. Вранці стало відомо, що хлопець написав записку про намір покінчити життя самогубством та пішов з дому у селі Липовий Скиток.

На пошуки хлопця підключили аеророзвідку. Згодом у поліцію повідомили про спробу самогубства юнака у столиці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Gordon.ua, хлопця звуть Денис Родіков. Він є сином Володимира та Діани Родікових, які в березні померли від коронавірусу. Крім Дениса, без батьків залишилося ще 12 дітей.

Сім'я Родікових переїхала з Донбасу в Київську область 2014 року і тоді ж облаштувала дитбудинок сімейного типу. Тимчасово він був у Києво-Святошинському районі Київської області. У 2017 році держава допомогла родині купити будинок у селі Липовий Скиток у Васильківському районі, де відтоді вони й жили.

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