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В ООН назвали единственный путь урегулирования ситуации в Израиле

  8   0 16.05.2021, 21:06 | Новости, Мир
В ООН назвали единственный путь урегулирования ситуации в Израиле

Продолжение боев в секторе Газа только усложнит урегулирование израильско-палестинского конфликта, подчеркнули в ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал единственный путь урегулирования израильско-палестинского конфликта - переговоры по созданию двух государств со столицей в Иерусалиме. Об этом он заявил на внеочередном заседании Совбеза ООН в воскресенье, 16 мая.

"Единственный путь вперед - вернуться к переговорам с целью урегулирования на основе сосуществования двух государств бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН", - сказал Гутерриш.

По его словам, продолжение насилия в секторе Газа только усложнит достижение этой цели. При этом нынешние боевые действия ужасают, говорит генсек ООН.

"Этот последний раунд насилия лишь увековечивает циклы смерти, разрушения и отчаяния и отодвигает все дальше за горизонт любые надежды на сосуществование и мир", - добавил Гуттериш.

Генсек ООН подчеркнул, что столкновения должны немедленно прекратиться.

"Ракетные и минометные с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву. Организация Объединенных Наций активно призывает все стороны к немедленному прекращению огня", - резюмировал Гутерриш.

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