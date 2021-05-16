Макгрегор отреагировал на завоевание Оливейрой чемпионского пояса

Конор намекнул, что может стать следующим соперником Оливейры.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравила Чарльза Оливейру с завоеванием вакантного чемпионского пояса в легком весе.

"Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в легком весе. Интересно, кто будет 12-м...", - написал ирландец в Twitter.

Макгрегор может стать следующим соперником Оливейры, если выиграет претендентский бой в легком весе против Дастина Порье, который 10 июля возглавит турнир UFC 264 в Лас-Вегасе.

Напомним, Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера и стал обладателем пояса чемпиона UFC.

isport.ua

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