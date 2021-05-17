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Жена Билла Гейтса после развода получила акции на миллиарды долларов

  2   0 17.05.2021, 03:05 | Новости, Мир
Жена Билла Гейтса после развода получила акции на миллиарды долларов

После развода с Биллом Гейтсом его жена, Мелинда Френч Гейтс, получила акции на миллиарды долларов. Она уже получила более 3 млрд долларов.

Об этом сообщает Вloomberg. Отмечается, что согласно нормативному заявлению инвестиционная компания передала ей около 2,25 миллиона акций на сумму около 851 миллионов долларов. От другой компании она получила примерно 1,8 млрд долларов.

"Инвестиционная компания Cascade Investment, создана Биллом Гейтсом, передала акции Deere & Co Мелинде Френч Гейтс. В результате чего общая сумма, которую она получила с момента объявления о разводе в этом месяце, превысила 3 млрд долларов", - говорится в сообщении.

 

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