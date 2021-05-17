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Дочь Оли Поляковой призналась, сколько она зарабатывает

  14   0 17.05.2021, 04:13 | Новости, Культура
Дочь Оли Поляковой призналась, сколько она зарабатывает

Сумма заработка старшей дочери Оли Поляковой Маши действительно впечатляет.

Соцсеть Instagram давно стала площадкой не только для веселых фото и видео, но и средством заработка для многих пользователей, передает showdream.org.

Так, юная блогер и дочь певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша уже полным ходом зарабатывает себе на жизнь в микроблоге. В программе «Зірковий шлях» девушка раскрыла даже некоторые подробности своего дохода от соцсети.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Маши подписаны уже более 170 тысяч фолловеров, это позволяет ей поднимать прайс на рекламу в своем микроблоге. Например, некоторое время назад в шапке профиля девушки были такие расценки: рекламное Instastories - 600 гривен + пост 1600 гривен. Но вскоре она удалила эту информацию, видимо, чтобы сделать свой прайс более гибким, или же просто увеличила его.

Полякова-младшая рассказала, что, когда количество подписчиков перевалило за 100 тысяч, ей пришло первое рекламное предложение, которое вызвало настоящий шоу. «Для меня это был шок, я тогда спрашиваю маму: «Мам, а что делать?», а она выставляет такие цены, что меня не взяли. Если я не ошибаюсь, это было две восемьсот, - поделилась Маша Полякова и добавила, что со временем снизила цены и предложений стало больше, так что теперь звездная мама может гордится, что дочка сама зарабатывает.

Ранее Оля Полякова в одном из интервью призналась, что ее дочь Маша может обеспечивать целую семью. «Мария абсолютно самостоятельная взрослая девочка, удивительная. Которая ведет свой Instagram, у нее уже 150 тысяч фолловеров, она зарабатывает деньги. Она полностью одевается самостоятельно. Она зарабатывает 10 тысяч гривен за неделю. Она уже может кормить семью. Ну не 10, где-то 7-8 тысяч», - похвасталась Оля.

Фото Showdream.org

 

 

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