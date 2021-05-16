У жены двоюродного брата Елизаветы ІІ обнаружили тромбоз, ее вакцинировали AstraZeneca

У супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз. Ее вакцинировали препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на близкий к принцессе источник.

По информации газеты, 76-летняя супруга двоюродного брата королевы получила инъекции вакцины в начале года. Спустя какое-то время состояние здоровья принцессы начало вызывать обеспокоенность у врачей, которые диагностировали тромбоз.

Отмечается, что прямой связи между вакцинацией и появлением тромбов установить не удалось. Уже более месяца Рейбниц находится на домашнем лечении. Ее официальный представитель отказался комментировать состояние здоровья принцессы.