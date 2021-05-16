Из Газы по Израилю выпустили 2 900 ракет

Армия обороны Израиля заявила, что по их территории из Газы ХАМАС выпустил 2 900 ракет. Ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать своих граждан.

Об этом Армия обороны сообщила в своем Twitter.

"Это ущерб, нанесенный израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - указано в сообщении.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля объяснила вчерашний удар по многоэтажке "Аль-Джала" в Секторе Газа. В этой башне были офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press. Как пояснили израильские военные, в башне "Аль-Джала" находился оперативный штаб военной разведки боевиков ХАМАС.