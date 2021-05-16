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Луческу: Я сделал правильный выбор, возглавив "Динамо"

  6   0 16.05.2021, 17:00 | Новости, Спорт
Луческу: Я сделал правильный выбор, возглавив "Динамо"

Наставник киевлян не собирается уходить на пенсию.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в интервью румынскому Prosport прокомментировал прошедший сезон со столичным клубом.

"Начало было трудным, я думал не о протестах фанатов, а о восстановлении коллектива с давними традициями.

Было крайне сложно, на мне была огромная ответственность, выход в группу Лиги чемпионов. Это было важнее трофеев, которые пришли позже.

Это была основа, с которой мы начали работу. Хорошо, что Суперкубок Украины был сыгран сразу, был бардак.

Для меня это не значит ничего особенного. Прежде всег я вернулся в футбол, вернулся в соревнование с серьезной конкуренцией. Я хотел проверить себя, где я нахожусь, что еще есть во мне, есть ли у меня амбиции, мотивация, энтузиазм... Я сделал правильный выбор.

Я пробыл на базе около 8 месяцев, но не почувствовал этого, потому что активность была очень большой. Я не чувствовал, что время прошло. Хорошо, что у меня есть энергия и такой энтузиазм. У меня нет причин уходить на пенсию", - поведал Луческу.

Фото ФК Динамо Киев

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