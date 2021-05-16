Армия Азербайджана начала масштабные учения

Вооруженные силы Азербайджана начали учения с участием 15 тысяч военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Вооруженные силы Азербайджана начали учения с участием 15 тысяч военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в воскресенье, 16 мая.

В маневрах также задействовано до 300 единиц танков и другой бронетехники, около 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотников различного назначения.

"В учениях основное внимание уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска "выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов".

Также накануне начали учебно-тренировочные полеты ВВС Азербайджана. В них принимают участие боевые самолеты и беспилотники, в том числе БПЛА Байрактар. В ходе тренировок летчики и операторы беспилотников выполняют задачи в ночное и дневное время. Также отрабатываются навыки воздушной разведки с определением координат наземных целей условного противника.