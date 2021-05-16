Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:31

Армия Азербайджана начала масштабные учения

13:04

Израиль объяснил удар по башне в Газе: там был штаб военной разведки ХАМАС

12:32

"Барселона" начала переговоры с Хави о его возвращении в клуб

12:05

Кулеба: Украина не ждет прибытия иностранных войск

11:33

Во Львовской области сгорел рейсовый автобус

11:06

Совбез ООН соберется сегодня из-за обострения ситуации в Израиле

10:34

В Нью-Йорке произошла стрельба: пять человек пострадали

10:07

Зидан объявил команде о своем уходе

09:35

В Украине за сутки 3 620 больных коронавирусом, госпитализировали более двух тысяч

09:08

Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, одного военного ранили

08:36

Столтерберг заявил о важности военного сдерживания

08:09

Под Бердянском легковушка врезалась в маршрутку, погиб человек

07:10

Суарес сообщил, когда завершит карьеру в сборной Уругвая

06:11

В Минздраве назвали шесть правил здоровой жизни

05:12

В 2025 году появится Mini Convertible нового поколения

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Израиль объяснил удар по башне в Газе: там был штаб военной разведки ХАМАС

  29   0 16.05.2021, 13:04 | Новости, Мир
Израиль объяснил удар по башне в Газе: там был штаб военной разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля объяснила вчерашний удар по многоэтажке "Аль-Джала" в Секторе Газа. В этой башне были офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press.

Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ на странице в Twitter.

Как пояснили израильские военные, в башне "Аль-Джала" находился оперативный штаб военной разведки боевиков ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, штаб собирал информацию об ударах по Израилю, изготовлял оружие и размещал оборудование, чтобы помешать операциям израильской армии.

"Мы предупредили гражданских в здании о нанесении удара, опасаясь за их безопасность, и дали им достаточно времени для безопасной эвакуации. ХАМАС и "Исламский джихад" использовали это время для эвакуации своих вещей из здания. Мы были готовы заплатить эту цену, чтобы не нанести вреда гражданским", - заявили в ЦАХАЛ.

В израильской армии отметили, что ХАМАС "предпочитает прятаться среди мирных жителей", когда совершает нападения на Израиль, но это не дает боевикам "иммунитета от ударов ЦАХАЛ".

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (444)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]