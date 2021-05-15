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В США экс-спецназовца засудили на 15 лет за шпионаж в пользу России

  16   0 15.05.2021, 21:32 | Новости, Мир
В США экс-спецназовца засудили на 15 лет за шпионаж в пользу России

В США обвиненный в шпионаже экс-спецназовец Питер Деббинс получил 15 лет и восемь месяцев тюрьмы. Известно, что он передавал российской разведке секретные военные данные.

Отмечается, что мужчина сам признал за собой шпионаж в пользу России. Об этом пишет издание AP News.

По данным следствия, Деббинс с 1996-го по 2011 год периодически ездил в РФ, где встречался с представителями российской разведки. Кроме того, он даже подписал заявление о желании служить России.

Как заявил помощник генпрокурора Джон Демерс, Деббинс нарушил свою присягу офицера армии США, предал спецназ и поставил под угрозу национальную безопасность страны.

Экс-спецназовец передавал России засекреченную информацию о своем подразделении, а также идентифицировал членов команды спецназа. Следствие предположило, что российская разведка намеревалась завербовать и других членов американского спецназа с помощью Деббинса.

Стоит добавить, что на одной из встреч американец за свою информацию получил в качестве оплаты бутылку коньяка и российскую военную форму. А первоначально мужчина отказывался от предложения о выплате наличными в размере 1000 долларов.

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