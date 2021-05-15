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Новый тренер согласился перейти в "Шахтер", захватив с собой игрока, "в которого влюблен", - СМИ

  102   0 15.05.2021, 22:04 | Новости, Спорт
Новый тренер согласился перейти в "Шахтер", захватив с собой игрока, "в которого влюблен", - СМИ

Роберто Де Дзерби решил покинуть "Сассуоло" по окончании сезона, приняв предложение донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Calciomercato.

Итальянец уже провел переговоры с украинским клубом касательно его усиления перед квалификацией в Лиге чемпионов. По сведениям СМИ, одной из просьб тренера было подписание футболиста "Интера" и сборной Италии Стефано Сенси.

Итальянский полузащитник, которому 5 августа исполнится 26 лет, летом 2019 года отправился в Милан в аренду с правом выкупа в 20 млн. Год спустя "Интер" купил его эту сумму, но в текущем сезоне из-за травм он сыграл лишь в трех матчах. Контракт Сенси рассчитан до июня 2024 года, а чистая зарплата составляет 2 миллиона евро в год.

"Стефано - футболист, в которого я влюблен. У него есть качества великого игрока и харизма, которые привлекут внимание больших клубов. У него нет слабых мест. В нем есть что-то от Хави и от Иньесты", заявил в одном из интервью Де Дзерби.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает Сенси в 13 млн евро.

Фото Sport.ua

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