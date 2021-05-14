У Твіттері почалася травля акторки Ґал Ґадот через те, що вона підтримала Ізраїль

"У Твіттері почалася справжня травля американської акторки ізраїльського походження Ґал Ґадот, яка відома головною роллю у франшизі «Чудо-жінка». Вони вже вимагають від студії DC, яка володіє правами на франшизу - відібрати у неї роль...", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Назар Приходько, інформує UAINFO.org.

"А все тому, що вона висловила підтримку своїй батьківщині, родині і своєму Народові, а також - дійсно служила в ЦАХАЛ, себто армії Ізраїля... Я підтримую Ґал Ґадот, адже вважаю, що вона продемонструвала справжній Патріотизм!", - завершує Приходько.



