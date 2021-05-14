Кочетков: Земля уходит из-под ног. Пока страна обсуждает цирк с Медведчуком, ее опять готовятся крупно кинуть

"Ну что, суровое и справедливое правосудие на марше, и Виктор Медведчук теперь будет руководить антиукраинской деятельностью из своего дома. Правда, с учетом, что домов у него много, то он может из одного в другой переезжать... В отличие от множества добровольцев камера СИЗО на годы ему не грозит. А пока страна обсуждает этот цирк, ее опять готовятся крупно кинуть. Я о затеваемой распродаже земли, которая рискует остаться в тени отвлекающих маневров власти", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"По свежей социологии агентства «Рейтинг» большинство украинцев - 64% - остаются против продажи сельхозземли, несмотря на то, что властная пропаганда обещает нам немедленное процветание и благоденствие.

Еще больше - 79% - против продажи нашей земли иностранцам, которое «Слуги» недавно таки протащили в Земельный кодекс. Причем, среди тех, кто против - 71% голосовавших за Владимира Зеленского! То есть, в этом вопросе он прямо идет вопреки воле своих избирателей, да и по цифрам, избирателей всей страны.

А Зеленский ведь собрался на второй срок. Предполагаю, что на грядущих выборах вопрос земли может встать крайне остро и неприятно для президента. Потешным преследованием, которого демонстративно не боится ни Медведчук, ни его политическое окружение, утраченную землю не перекрыть.

Здесь выбора нет. Поэтому моя поддержка - с Юлией Тимошенко и «Батькивщиной», которые единственные в политикуме заняли четкую позицию по земле, соответствующую мнению подавляющего большинства украинцев. Поэтому поддерживаю проведение всеукраинского референдума по рынку земли, принять участие в котором - на секундочку! - готовы 75% наших граждан.

Может ли Владимир Зеленский не расшибить лоб об электоральную стенку? Разумеется! Если проведет референдум, обопрется на позицию украинцев и транслирует эту позицию нашим зарубежным партнерам. Это все равно придется делать - с Зеленским или без него", - констатирует политолог.