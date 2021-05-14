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Исчезновение миллиардера: след ведет к агентам Путина – Bild

  8   0 14.05.2021, 00:39 | Новости, Мир
Исчезновение миллиардера: след ведет к агентам Путина – Bild

В последний раз миллиардера Карла Эривана Хауба видели 7 апреля 2018 года в 9:09 утра на горной станции Малый Маттерхорн в Церматте, с тех пор о главе концерна Tengelmann не было никакой информации.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild, информирует UAINFO.org.

Но теперь появились документы, связывающие предпринимателя и часть его бизнеса со спецслужбой Владимира Путина.

В распоряжении Bild имеются копии строго конфиденциальных материалов расследования, в которых подробно описано, как Петер Ц., давний консультант Tengelmann, налаживал для компании связи в России.

Согласно документам, с середины 1990-х годов Ц. «имел очень хорошие связи с лицами, принимающими решения в бизнесе и политике, и их «теневыми контактами.

Сообщается, что Ц. работал на российские спецслужбы в течение 30 лет.

При этом именно Эриван Хауб, основатель Tengelmann и отец Карла Эривана Хауба, завербовал Петера Ц. в спецслужбу.

Пикантная деталь: Карл Эриван Хауб якобы состоял в очень тесных отношениях с россиянкой Вероникой Е. Согласно материалам расследования, она использовалась ФСБ в качестве приманки.

О том, по какому тонкому льду Хауб ходил в своем российском бизнесе, свидетельствует копия другого отчета компании Alvares & Marsal.

По поручению Tengelmann известная консалтинговая фирма изучила неудачный запуск бренда Plus в России.

По словам инсайдеров, десятки миллионов евро исчезли в темных каналах.

В своем отчете расследователи из Alvares & Marsal пишут о «коррупции», «незаконном присвоении» и «взятках».

Тогда расследователи отчитались непосредственно Карлу Эривану Хаубу. Но странным образом руководитель концерна дал указание «отделу внутреннего аудита не проводить никаких дальнейших проверок».

Результаты частного расследования не являются доказательством того, что Карл Эриван Хауб был замешан в теневых махинациях или был шпионом.

В ближайшее время судом будет принято решение о том, объявлять ли бизнесмена умершим по ходатайству его родственников.

Перевод – Экономика от Пророка

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