Bloomberg: ЕС встревожен стремлением РФ интегрировать территории в Донбассе

Организация нелегитимных выборов и раздача паспортов РФ — это методы, направленные на интеграцию неподконтрольных Киеву территорий в состав России, говорится в документе Евросоюза.

Россия стремится «де-факто интегрировать» часть территории Восточной Украины, говорится во внутреннем документе Евросоюза, распространенном между странами-членами ЕС.

Об этом сообщило в среду, 12 мая, агентство Bloomberg, информирует UAINFO.org.

Согласно этому документу, «на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России» направлены такие шаги Кремля, как организация нелегитимных выборов и раздача паспортов РФ жителям территорий, контролируемых пророссийскими сепаратистами.

Странам ЕС предлагается поддержать Украину

В документе ЕС, указывает агентство, перечисляются те возможные меры, благодаря которым Украины может повысить свою устойчивость против «российской агрессии». В частности, европейские страны могли бы поддержать Украину в противодействии «гибридным угрозам, в том числе киберугрозам и дезинформации», помочь в вакцинации «особо уязвимых групп населения» и укреплении украинской энергобезопасности.

Также предлагается усовершенствовать действия, необходимые для того, чтобы не признавать паспорта РФ, выданные жителям аннексированного Крыма и контролируемых сепаратистами территорий в Донбассе. Наконец, европейцам предлагается изучить вопрос о возможном участии Украины в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Среди представителей стран-членов ЕС не было единства при обсуждении этого документа, отмечает Bloomberg.

Критики указывали, что в нем недостаточно внимания уделено реформам, которые необходимо провести Киеву, в частности, по борьбе с коррупцией.

Кроме того, сотрудничество в области безопасности требует более тщательных консультаций.

Военные РФ все еще у границ Украины

Ранее, 11 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что у границ Украины и в Крыму по-прежнему остаются около 100 тысяч военных РФ.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), у границ Украины сосредоточены «танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии».