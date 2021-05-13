Коштовності прийомної дочки Наполеона продано за 1,67 мільйона доларів. ФОТО

Фото Christie's

На аукціоні Christie's e Женеві за 1,65 мільйона доларів продані коштовності, які належали Стефанії де Богарне - прийомній дочці французького імператора Наполеона Бонапарта, 200-річчя зі дня смерті якого відзначається цього року.

Як повідомляє CNN, до гарнітура входили дев'ять прикрашених діамантами та сапфірами предметів - тіара, кольє, сережки, два кулони, дві брошки, браслет та каблучка. Він був виготовлений на початку 1880-х років. Стефанія, родичка першої дружини Наполеона Жозефіни (Бонапарт офіційно удочерив її та подарував титул принцеси), отримала цей комплект у подарунок на своє весілля c великим герцогом Карлом Баденським, інформують Факти.

Передбачалося, що за весь набір, який продавали порізно, вдасться виручити до 475 тисяч доларів. Однак у результаті одна тільки тіара пішла з молотка за 462 тисяч доларів. Фото Christie's

Фото Christie's

На цих же торгах була продана і корона з сапфірами, яку носила королева Португалії Марія II. Це прикраса була продана за 1,95 мільйона доларів.

Фото Christie's

А найдорожчим лотом став білий прямокутний діамант вагою 100,94 карата, який було здобуто у Росії. Його купили за 14,1 мільйона доларів.

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