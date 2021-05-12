Найбільший удар з 2014 року: Ізраїль знищив двох ключових розвідників ХАМАС

Напруга в Ізраїлі зростає \ фото REUTERS

Ізраїльська армія оголосила про ліквідацію двох високопоставлених представників служби розвідки радикального палестинського руху ХАМАС.

Про це йдеться в повідомлення на сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter, інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.

"За допомогою наших винищувачів, а також Служби безпеки ми ліквідували ключові фігури розвідки ХАМАС: Хасана Кауджі, главу відділу безпеки військової розвідки ХАМАС, і його заступника Ваіля Ісу, начальника відділу контррозвідки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, там зазначили, що у відповідь на сотні ракет за останні 24 години ізраїльська армія вразила низку значних терористичних цілей і терористів по всьому сектору Газа. "Це стало нашим найбільшим ударом з 2014 року. В даний час ми завдаємо ударів по більшій кількості терористичних цілей в Газі", - говориться в повідомленні.

"Схоже, наша розвідка краща", - прокоментували свій успіх в армії Ізраїлю.

Останній виток зіткнень між ізраїльською поліцією і палестинцями в Єрусалимі розпочався минулого тижня.

Спочатку заворушення спалахнули через спробу ізраїльської влади виселити кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарр в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною протестів стало рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору під час ходи в день Єрусалиму, який відзначається в понеділок.

Вранці в понеділок сотні палестинців почали закидати камінням представників ізраїльських сил безпеки. Поліція застосувала світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі. В результаті зіткнень постраждало понад 300 осіб, передає Бі-бі-сі.

Незабаром після цього почалися обстріли з палестинської території. Відповідальність за ракетні удари по Ізраїлю взяло на себе військове крило ХАМАС - "бригади Аль-Кассам". Палестинське угруповання "Ісламський джихад" також повідомило про нанесення удару по Ізраїлю.

Потім обстріли і авіаудари почала і ізраїльська сторона.

"Вечірні Вісті"