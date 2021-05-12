Помер найстаріший актор у світі Норман Ллойд

Ллойд був найстарішим діючим актором у світі

Американський актор Норман Ллойд помер у віці 106 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

Як повідомляє kommersant, про це повідомив його син Майкл виданню The Hollywood Reporter. За даними порталу oldest.org, Ллойд був найстарішим діючим актором у світі.

Норман Ллойд народився в 1914 році. Його кар'єра почалася в 30-і роки, він знявся більш ніж в 60 фільмах і телешоу. Серед його робіт ролі в картинах "Диверсант" і "Заворожений" режисера Альфреда Хічкока.

Він також знімався у фільмі Чарлі Чапліна "Вогні рампи". Крім того, Ллойд відомий як режисер і продюсер.

kommersant