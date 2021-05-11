Вперше з 2014 року в Єрусалимі пролунала повітряна тривога. Що робиться в країні?

Друзі, сьогодні увага всього світу прикута до подій, які відбуваються в Єрусалимі. На жаль, вони не радісні, як хотілось би чути у таке важливе свято для всіх ізраїльтян. Хочу представити вам, мої читачі, повну картину того, що робиться в країні.

Про це у Facebook пише Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні Олег Вишняков, інформує UAINFO.org.

У десятках населених пунктів Ізраїля звучить повітряна тривога. Вперше з 2014 року вона пролунала і в Єрусалимі. Масований ракетний обстріл з території сектора Газа розпочався після шести годин вечора, 10 травня, коли минув час ультиматуму, раніше оголошеного бойовим крилом руху ХАМАС. Основною вимогою було виведення силових підрозділів зі Східного Єрусалиму, де вже кілька днів не припиняються сутички ізраїльської поліції та палестинців.

Розпочалося все із зіткнення між мусульманами та ізраїльською поліцією на Храмовій горі у мечеті Аль-Акса. У священному відразу для трьох світових релігій місті протестуючі-мусульмани закидали камінням юдеїв, які прийшли до Стіни Плачу, у відповідь ізраїльська поліція застосувала проти них сльозогінний газ і світло-шумові гранати.

До сутичок багато в чому призвів збіг обставин. Річ у тому, що в цей понеділок в Ізраїлі офіційно святкується День Єрусалима - пам'ятна дата, коли місто перейшло під контроль молодої держави за підсумками Шестиденної війни в 1967-му. Але в цьому році на цей день припав і священний для мусульман місяць Рамадан. Юдеї та мусульмани, котрі ринули до святинь на Храмовій горі, неминуче стикалися. Поліція намагалася розділити потоки вірян і не пустити на гору юдеїв, коли там зібралися мусульмани, але їм це не вдалося.

Але є додаткова причина, яка підігріває всі терористичні організації. Йдеться про політичну кризу, в якій перебуває Ізраїль. Ватажки екстремістів вважають, що Біньямін Нетаніягу обмежений в реакції на те, що відбувається. Таким чином, на їхню думку, можна продовжувати ескалацію і далі.

Далі у конфлікт втрутилися і палестинські бойовики з ХАМАС, які випустили кілька ракет в бік населених юдеями районів Єрусалима. За даними місцевих ЗМІ, всього ракет було близько шести. Попередньо ХАМАС висунув ізраїльській владі ультиматум: вони повинні були вгамувати заворушення і допустити мусульман до святинь Храмової гори. Мабуть, результатом бойовики виявилися не задоволені, і з Сектора Газа у напрямку до Єрусалиму полетіли ракети.

Керівництво ХАМАСу прийняло рішення свідомо загострити ситуацію і взяти курс на збройне зіткнення з Ізраїлем. Часу на роздуми у терористів трохи, вони розуміють, що перед ними відкрилося мало не історичне "вікно можливостей": не тільки зберегти свою владу в Газі, а й поширити її на Юдею та Самарію, очоливши тим самим все палестинське суспільство.

Близько 18:00 територія Ізраїлю зазнала інтенсивного обстрілу палестинськими бойовиками із сектора Газа. За даними армійської пресслужби, всього за вечір були випущені 150 ракет.

Якщо спочатку обстрілювали Єрусалим та околиці, пізніше палестинські бойовики зосередилися на обстріл прикордонних районів - Сдерота в регіональних радах Ешколь і Хоф-Ашкелон. Близько 19:00 військове крило "Ісламського джихаду" повідомило про більше ніж 40 ракетах, випущених по ізраїльській території, семи з них - по Ашкелону.

Після перших обстрілів Ізраїлю ХАМАС пригрозив продовжити обстріли Ізраїлю, якщо ЦАХАЛ почне завдавати удару у відповідь по Газі.

У відповідь ЦАХАЛ завдав серію ударів по терористичних об'єктах ХАМАСу в секторі, серед яких тунель, дві пускові установки, укріплені військові позиції.

Терористи продовжують виступати з загрозливими заявами. Заступник глави ХАМАСу Салах аль-Аруру попередив, що "сили опору відповідальні за захист палестинського народу, включаючи тих що знаходиться в Єрусалимі.

"Якщо Ізраїль хоче війни, сили опору готові захистити народ Палестини. Наш опір полягає не тільки в ракетному обстрілі, а й у захисті мечеті Аль-Акса і району Шейх-Джар ", - додав він.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу висловив обурення діями терористів і запевнив, що відповідь буде для них болючою.

"Терористичні організації сектора перейшли всі межі, - оцінив ситуацію глава уряду, - і атакували ракетами Єрусалим. Відповідь Ізраїлю буде потужною. Нинішнє протистояння може тривати тривалий час. Ми не шукали зіткнень, але той, хто вибрав шлях насильства, відчує на собі нашу силу ", - сказав Нетаньяху під час виступу на честь Дня Єрусалима.

Збройний конфлікт з Ізраїлем зможе серйозно просунути ХАМАС в досягненні поставлених цілей. Однак його "вікно можливостей" досить невелике: в Ізраїлі, швидше за все, буде створено уряд, керівництво схаменеться, бо там прекрасно розуміють небезпеку, що виходить від ХАМАСу. Палестинські свята добігають кінця, Рамадан закінчується, а разом з ним розвіється і супутня цьому місяцю напруженість. ХАМАС хоче кувати залізо, поки гаряче. Розумна ізраїльська тактика зможе остудити спроби терористів розпалити вогонь на Близькому Сході.

Олег ВИШНЯКОВ