В ДТП на трассе Киев-Чоп погибли два человека (видео

ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе возле развлекательного заведения Айвенго.

На трассе Киев - Чоп в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека,в том числе ребенок, говорится в сообщении управления ГСЧС в Ровенской области.

ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения Айвенго.

"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.

Также пострадал еще один человек в Audi. Таким образом, кроме погибших в аварии еще двое пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.