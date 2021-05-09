На парад к Путину приехал только президент Таджикистана

На военном параде в Москве из иностранных гостей присутствовал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В России 9 мая во многих городах прошли военные парады, главный из которых состоялся на Красной площади в Москве. На нем присутствовал президент РФ Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон.

В своём выступлении Путин не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции: "Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один", - заявил президент.