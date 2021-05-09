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Китай заподозрили в подготовке к Третьей мировой с применением биологического оружия

  48   0 09.05.2021, 17:36 | Новости, Мир
Китай заподозрили в подготовке к Третьей мировой с применением биологического оружия

Китайских ученых заподозрили в подготовке к Третьей мировой войне с применением биологического и генетического оружия, включая коронавирусы. Ее они якобы вели в течение последних шести лет.

Как пишет Daily Mail, об этом говорится документе, к которому получил доступ Госдепартамент США. В нем такие виды китайского оружия рассматриваются как "основные для победы'', также там описываются идеальные условия для его выпуска и влияние, которое оно окажет на "вражескую медицинскую систему''.

Эксперты выразили обеспокоенность, говоря: это является еще одним свидетельством того, что Пекин рассматривал военный потенциал коронавирусов SARS еще в 2015 году. Кроме этого, полученные данные вызвали новые опасения по поводу причины возникновения COVID-19, поскольку некоторые официальные лица все еще полагают, что вирус мог "ускользнуть" из лаборатории в Ухане.

Отмечается, что в досье ученых Народно-освободительной армии и чиновников здравоохранения Китая изучается манипуляция с болезнями для изготовления оружия "невиданным ранее способом". Авторы настаивают на том, что Третья мировая война "будет биологической", в отличие от первых двух, которые описывались как химическая и ядерная соответственно.

Ссылаясь на исследования, которые предполагали, что две атомные бомбы, сброшенные на Японию, вынудили их сдаться и привели к окончанию Второй мировой войны, китайские специалисты подчеркнули, что биологическое оружие будет "основным оружием для победы" в Третьей мировой.

В документе также указаны идеальные условия для выпуска такого оружия и нанесения максимального ущерба. Так, ученые из Китая якобы говорят, что подобные атаки не следует проводить посреди ясного дня, так как интенсивный солнечный свет может повредить патогены, а дождь или снег - повлиять на частицы аэрозоля. Вместо этого они советуют атаковать ночью или на рассвете, в сумерках или же в пасмурную погоду, при "стабильном направлении ветра... так, чтобы аэрозоль мог плавать в целевой области".

Между тем в исследовании также отмечается, что такая атака приведет к увеличению количества пациентов, нуждающихся в госпитализации, что затем "может привести к краху вражеской медицинской системы".

Среди других опасений - исследования в Институте вирусологии Уханя, недалеко от которого была обнаружена первая вспышка COVID-19 в конце 2019 года. Подчеркивается, что там вирусологи создают новые вирусы, которые считаются более передающимися и смертоносными. Здесь издание ссылается на опубликованное недавно откровение из книги "Что на самом деле произошло в Ухане".

"В документе "Новые виды антропогенных вирусов как генетическое биологическое оружие" пишут: "После достижений в других областях науки были достигнуты значительные успехи в доставке биологических агентов. Например, недавно обнаруженная способность замораживать микроорганизмы позволила хранить биологические агенты и распылять их во время атак", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, в нем 18 авторов, которые работали в лабораториях с высоким уровнем риска. Поэтому эксперты в разных странах уже выразили обеспокоенность по поводу биологических исследований Китаем коронавирусов, "которые потенциально могут быть использованы в качестве оружия в будущем".

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