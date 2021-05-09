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Военные США задержали судно с партией российского оружия

  22   0 09.05.2021, 11:06 | Новости, Мир
Военные США задержали судно с партией российского оружия

Американские военные задержали в Аравийском море судно с российским оружием. На судне обнаружили российские противотанковые ракеты, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter пятый флот ВМС США.

Судно задержал крейсер USS Monterey ВМС США. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия.

Американские военные изъяли десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

 

 

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