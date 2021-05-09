Обломки ступени китайской ракеты упали в Индийский океан

Отработавшая ступень имела вес около 18 тонн. Значительная часть обломков сгорела в атмосфере, а другая - упала в океан.

Часть обломков ступени китайской ракеты-носителя Чанчжэн-5Б сгорела при входе в атмосферу Земли, остальные упали в акватории Индийского океана. Об этом сообщает Китайское управление пилотируемой космической техники.

Обломки ракеты вошли в атмосферу в 10:24 по Пекинскому времени. Координаты падения - 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты.

Отработавшая ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты, ее сухой вес составляет около 18 тонн, высота - 33,2 метра, диаметр - 5 м.

Отмечается, что значительная часть обломков сгорела в атмосфере.

Напомним, 29 апреля Китай запустил ракету Чанчжэн-5В с основным модулем будущей национальной орбитальной станции Тяньгун. Этот модуль имеет длину 16,6 метра и максимальный диаметр 4,2 метра. В настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат.

korrespondent.net