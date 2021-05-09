Поездки по COVID-паспортам. Власти ЕС назвали сроки запуска

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки запуска системы сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Система может заработать в Евросоюзе уже в июне.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств ЕС.

"Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него. Рада сообщить, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов путешественника ЕС, сертификатов о вакцинировании, идет полным ходом, так что она может заработать уже в июне", - отметила глава ЕК.

Ляйен подчеркнула, что политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая. Глава комиссии заявила, что это сделает возможными путешествия для тех, кто сможет представить "нефальсифицируемые доказательства" того, что они:

- либо переболели COVID-19 и имеют к инфекции антитела;

- либо вакцинировались;

- либо не заражены COVID-19, что подтверждает отрицательным, взаимно признанным тестом.