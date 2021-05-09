Renault показал новый электрический кроссовер

Компания Renault показала изображения-тизеры своего нового электрического кроссовера Renault Megane E-Tech Electric. В продаже он появится в 2022 году.

Megane E-Tech Electric - это первый электромобиль Renault, который построен на специальной электрической платформе.

На тизерах мы видим новый логотип Renault в ретро-стиле. В салоне будет цифровой информационный дисплей и центральный сенсорный экран (он установлен вертикально).

В целом же этот электрический кроссовер будет похож на свой концепт Megane eVision. Он не будет иметь ничего общего с седаном и универсалом Megane, которые сейчас выпускает французский автогигант.

У концепта Megane eVision запас ход был 450 км. Он оснащался электромотором мощностью 215 л.с. Привод - передний. Примерно такие же показатели будут и у серийного Megane E-Tech Electric.





Продажи нового электрического кроссовера Renault начнутся в 2022 году. Сколько он будет стоить - пока не известно.

autonews.ua