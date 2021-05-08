На саммите ЕС планируют обсудить Россию и Brexit, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрона рассказал, какие вопросы страны Европейского союза намерены обсудить в ходе саммита, который должен состояться 25 мая. Они планируют обсудить Россию и Brexit.

Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав ЕС, пишет РБК.

Глава Франции отметил, что тема РФ и Brexit поднималась и в ходе сегодняшней встречи.

"Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернемся 25 мая", - заявил Макрон.

Напомним, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что саммит ЕС рассмотрит различные ответные меры на санкции России. Бон отмечал, что реакция РФ на санкции Евросоюза была непропорциональной, произвела ряд высылок и приняла меры против чиновников ЕС.

Он добавил, что правительство Франции не может не реагировать на создавшуюся ситуацию.