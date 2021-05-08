В Полтаве ребенок проткнул шею металлическим стулом

В Полтаве 6-летний мальчик, играя во дворе, упал на перевернутый металлический стул и проткнул себе шею.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбак, инцидент произошел 7 мая. Ребенка доставили в детскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии с травмой шеи, передает интернет-издание "Полтавщина".

"Медики вызвали спасателей, чтобы те срезали металлическую конструкцию, которая мешала провести операцию мальчику. После чего врачи провели операцию по удалению опасного предмета", - сказано в сообщении.

По словам родителей, ребенок играл во дворе, упал и наткнулся на перевернутый вверх металлический стул.