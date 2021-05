Бабченко: СССР – это страна фейк. В ней было своровано всё. От булавок, до героизма

Этот пост я начал писать еще вчера и по другому поводу, до того, как господин Президент решил заняться арифметикой и посчитать плюсы и минусы. Но, раз уж Владимир Александрович поднял эту тему - ок, поговорим в этом контексте.

Нет, я знал, конечно, что СССР страна-фейк. Что там воровано всё. От начала и до конца. От ДнепроГЭС и индустриализации, полностью сделанной немцами и американцами, от лендлиза, благодаря которому их столица сейчас не за Уралом, а все на том же месте, от космоса и ядерной программы, сделанной уже пленными немцами, через пистолет Макарова и "ТТ", которые, соответсвенно, "Вальтер ПП" и "Браунинг", через весь автопром, всю электронику - и до пломбира, да-да, того самого, самого вкусного савецкава пломбира, сделанного на американской линии и по американской же рецептуре, привезенной лично Анастасом Микояном, и туалетной бумаги, первый выпуск которой начался на Сясьстрое уже после первого спутника, после полета человека в космос и после высадки американцев на Луну.

Вдумайтесь только. Человек уже ходил по Луне. А в великой скрепной всех победившей державе ж*пу еще лопухом вытирали и про такое чудо, как рулон бумаги, даже не слышали. И газетой - и то в городах - вытирали бы и до девяносто первого. Если бы, опять же, не американский завод.

Ну, я много раз писал об этом. Повторяться не буду. И в сети есть масса подборок. У того же Мировича. Из которых скрепный житель великой страны может узнать, что его самый лучший, уникальный треугольный пакетик молока - это разработка "Тетрапак" еще тридцатых годов. Которая только через полвека добралась до СССР.

Да, я все это знал. Что в этой стране украдено все. От начала до конца. Нет ничего своего. Даже своих собственных символов.

И про самую лучшую советскую эстраду, где две трети шлягеров - если не девять десятых даже - тоже просто сворованные западные песни, переложенные на советские слова - тоже знал.

Но, блин, не до такой же степени.

Чтобы практический гимн...

Первого февраля 1943 года в небе над Тунисом немецкий истребитель "Messerschmitt Bf-109" протаранил американский бомбардировщик B-17 "Flying Fortress" под названием "All American". Два истребителя пошли на него в лобовую атаку, один был сбит, а второй, пилот которого был либо ранен, либо убит, прорубил заднюю часть B-17, пилотируемого лейтенантом Кендриком Р. Брэггом, из 414-й эскадрильи США.

От удара немецкий истребитель развалился. У "Крепости" же были полностью оторваны левый горизонтальный стабилизатор и руль высоты, два правых двигателя вышли из строя и встали, в левом двигателе появилась серьезная утечка масла. Вертикальный руль был поврежден, фюзеляж пробит насквозь и держался на чудом уцелевших кусках конструкции. Радио, электрические и кислородные системы также были повреждены. Хвостовой стрелок оказался заблокирован в своей кабине, потому что был разрушен соединительный переход с хвостовой частью самолета. Что оказалось хорошо, так как вес стрелка придавал стабильность хвостовой части.

Возвращались они два с половиной часа. Дошли. Самолет сел на ближайшем английском аэродроме, не долетев до своей базы всего 40 километров. Удивительно, но ни один из членов экипажа даже не был ранен.

После приземления, хвостовая часть самолета все-таки рухнула на землю.

Этот случай породил более каноническую версию, которая была более мифологизирована - якобы самолет был протаранен ещё на курсе к цели, но все равно вышел на цель и произвел бомбометание, из-за чего ворвавшийся в бомболюк поток воздуха откинул одного из стрелков в разрушенную часть, и его пришлось вытягивать стропами. А потом экипаж снял все парашюты и стропами же пытался хоть как-то прикрепить хвост к фюзеляжу. И что на обратном пути они отстали от эскадрильи, остались одни и их еще раз атаковали два "Ме-109" и бортовые стрелки отстреливались сверху через дыру.

Это не так. Экипаж сразу надел парашюты, эскадрилья самолет не бросила, а стропами никто хвост не привязывал - это и глупо и невозможно.

Но, тем не менее, согласитесь, совершенно фантастическая, невероятная история. Мужество и самопожертвование немецкого летчика - да, да, мужество не является морально-этической нормой, это просто черта характера, бандиты девяностых тоже были не лишены мужества, например - и запредельная стойкость американского экипажа.

Я вот, как человек с жуткой боязнью высоты, совершенно не могу представить, что пережил "Чарли на хвосте" - хвостовой стрелок. И, главное, как он после этого отправился в следующий вылет.

Одного из бортовых стрелков, к слову, звали Михаил Жук.

Мы летим, ковыляя во мгле.. ... На честном слове и на одном крыле. Песня, ставшая практически гимном советской бомбардировочной авиации. Шлягер, продержавшийся в чатах СССР 70 лет. Нет человека, который застал пионерию, или даже октябрятию, и не знает этой песни. Владимир Александрович, тем более, как человек, причастный к эстраде, наверняка знает.

Скажите, Владимир Александрович, а вы знаете, что эта песня - просто сворована с американской "Comin' In On A Wing And A Prayer"? Дословно - "Летим на крыле и молитве".

Которая, считается, что написана в 1943 году по следам именно истории "All American", но на самом деле основой песни послужил вылет B-17 "The Southern Comfort", пилотируемый Хью Г. Ашкрафтом-младшим, тремя неделями позднее. Самолет был сильно повреждён зенитным огнем, получил повреждения руля управления и носа, двигатель № 3 получил пробоину маслопровода и горел.

Когда "Южный комфорт" подлетал к берегам Британии, Ашкрафт сказал команде по радио: "Те, кто хочет, пожалуйста, молитесь".

И вот именно этот американский фокстрот и перепел Утесов. И эта песня стала практически неофициальным гимном всех ВВС всего СССР на семьдесят лет. А беспримерный героизм советских летчиков стал аксиомой, не подлежащей обсуждению.

Ну а про американцев, естественно, просто забыли.

Точнее, даже не просто забыли, а сознательно задвинули на второй план. Сначала-то факт того, что это перепевка, особо и не скрывался. Не афишировался, но и не скрывался. А потом - стал. И само предположение, что какие-то американцы, или британцы, или, не дай бог, немцы, могли совершать хоть какие-то подвиги, было сродни государственной измене. Прославление американцев - да ха, это можно было и из института вылететь!

Это же умаление подвига советского народа.

И, вот.. Ладно бы, они воровали или присваивали только вещи.

Ладно бы, они воровали и присваивали плоды чужого авторского труда.

Это еще полбеды. Это было бы просто воровство.

Но - они же воровали сами смыслы.

Они же не просто песню украли.

Они же, сука, чужой подвиг украли - и присвоили только себе лично любимым!

Страна, завалившая противника просто трупами, украла у тех, кто помог ей выжить, героизм, и присвоила его себе. И только себе.

Вы только вдумайтесь в это.

И сейчас, в Победобесие, начнется очередная вакханалия этого воровства.

В Штатах случаев задокументированного героизма, подобного "All American" - до черта. В СССР же - полностью фейковые Матросов, 28 Панфиловцев и то ли реальный, то ли мифологизированный то ли Гастелло, то ли Маслов.

Причем, реального героизма и подвигов-то действительно было тоже вагон и маленькая тележка.

Но на флаг подняли фейковые.

И в этом вся суть этого образования. Фейк от начала до конца. От вещей, до смыслов. От булавок до героизма.

В этот колодец невозможно упасть. У него нет дна.

Так вот, Владимир Александрович. Сделайте себе напоминание. Как заведете нового пресс-секретаря - пусть он вам сделает подборку украденного в СССР.

И запомните, наконец.

СССР - это было совершенно ублюдочное образование. Которое не смогло создать ничего своего. Совершенно. Вообще. Ни одного плюса.

А, те, которые, как вам кажется, там были - украдены. Все, полностью, от начала до конца.

А потом факт воровства уничтожен из памяти, и плюскики присвоены себе.

И говорить подобное в Польше, которая, в отличие от вас, еще помнит резню в Праге - погуглите, это пригород Варшавы, где казаки Суворова вырезали 25 тысяч человек - это примерно как если бы Ангела Меркель приехала в Бабий Яр и сказала, что в Третьем Рейхе было как плохое, так и хорошее.

На картинке - эмблема 414-й бомбардировочной эскадрильи. Первые четыре фото - фотографии "All American". Остальные - фотографии других выживших В-17, сумевших вернуться на свои аэродромы.

На последнем фото советские офицеры в Полтаве наблюдают за посадкой B-17 "Idiot's Delight - "Восхищение Идиота"

Самолет был сбит зенитной артиллерией над Мюнхеном через 17 дней после этого снимка.

