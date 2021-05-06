Экс-агенты Петров и Боширов живы и продолжают работать на Кремль – Bellingcat

Офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига (известные под кодовыми именами Александр Петров и Руслан Боширов) получили повышение и сейчас работают на Кремль.

Об этом рассказал член международной группы расследователей Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE", информирует UAINFO.org.

Он не уточнил, что именно в Кремле делают Мишкин и Чепига, а также откуда у Bellingcat такая информация, пообещав опубликовать подробности в ближайшее время.

"Все, что я пока могу сказать, это то, что они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе, потому что больше не могут работать шпионами", - отметил Грозев.

Он напомнил, что в 2014 году офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии и Болгарии.

Обозреватель