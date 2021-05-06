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Зеленський і Блінкен обговорили війну на Донбасі і "Північний потік-2". Усі деталі зустрічі

  51   0 06.05.2021, 13:31 | Новости, Политика
Зеленський і Блінкен обговорили війну на Донбасі і "Північний потік-2". Усі деталі зустрічі

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена. Після переговорів сторони поділилися їхніми результатами з журналістами.

Першим взяв слово Зеленський. Він назвав зустріч з Блінкеном змістовною.

Війна на Донбасі і "Північний потік-2"

"США дійсно підтримують нас, наш суверенітет і нашу територіальну цілісність. Було багато кроків зроблено для того, щоби зупинити ескалацію, яка відбувалася нещодавно вздовж наших кордонів - збоку тимчасово окупованого Донбасу та тимчасово окупованого півострова Крим", - заявив президент.

За його словами, обговорювалося питання не тільки окупації територій України, а й питання "Північного потоку-2".

"Це для нас також дуже чутливе питання. Я знаю, що в цьому питанні є різні позиції в Європі, на жаль вони іноді не спільні з Україною, але тут ми спільні зі Сполученими Штатами і за це я їм дуже вдячний", - підкреслив Зеленський.

Він висловив подяку США за потужну санкційну політику в зв'язку з будівництвом газопроводу.

"В цілому зустріч змістовна, і вважаємо, що це буде фундаментальний рік у відносини між Україною і Сполученими Штатами", - сказав глава держави.

У свою чергу, Блінкен запевнив у підтримці США суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.

"До речі, мені дуже приємно, що цю позицію поділяють всі члени G7, з засідання якої я щойно повернувся з Лондона", - зазначив він.

Боротьба з корупцією

Блінкен вважає, що боротьба з корупцією є одним з найбільш важливих питань для українського народу.

"Ми говорили про реформи і реформування інституцій, тому що є дуже багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України в реформуванні та боротьбі з корупцією. До них відносяться зовнішні сили, такі як Росія, і внутрішні сили, такі як олігархи і потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами за рахунок народу України", - підкреслив держсекретар.

Тому, за його словами, боротьба з корупцією є вирішальною для поліпшення життя українців: від послуг, на які народ покладається, до можливостей, якими він користується.

Запрошення Байдену

Також Зеленський запросив свого американського колегу Джо Байдена відвідати Україну з офіційним візитом.

"У цей фундаментальний для українців рік - рік 30-річчя Незалежності України, в рамках якого і відбудеться наша важлива "Кримська платформа" - перший майданчик про допомогу Криму, про деокупацію нашого півострова, я запросив президента США і віце-президента. Ми віримо, що в цей рік, такий символічний для України, США обов'язково будуть з нами, і будуть у нас в гостях з офіційними і неофіційними візитами", - сказав він.

Блінкен запевнив, що передасть Байдену запрошення Зеленського.

Обозреватель

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