Киев возглавил рейтинг городов с самыми низкими затратами на автомобили

Британское агентство Vehicle Contracts провело исследование стоимости содержания автомобилей в европейских столицах.
В ходе исследования выяснилось, что затраты на содержание автомобиля в Киеве ниже всего, пишет портал "Судебно-юридическая газета в Украине", информирует UAINFO.org.
Для составления рейтинга учитывались такие факторы как: цена топлива и парковки, стоимость техобслуживания и страхования. Оценив все показатели, эксперты сошлись во мнении, что содержать машину дешевле всего в Киеве.
В столице Украины дешевле всего заряжать электрокар – 2,47 евро, а также низкие цены на парковку – 4,8 евро.
ТОП-5 самых дешевых европейских столиц по стоимости содержания авто по версии Vehicle Contracts выглядит так:
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Киев (Украина);
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Скопье (Македония);
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Кишинёв (Молдова);
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Минск (Белоруссия);
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Сараево (Босния и Герцеговина).