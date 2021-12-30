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Киев возглавил рейтинг городов с самыми низкими затратами на автомобили

  25   0 30.12.2021, 07:06 | Новости, Авто
Киев возглавил рейтинг городов с самыми низкими затратами на автомобили

Британское агентство Vehicle Contracts провело исследование стоимости содержания автомобилей в европейских столицах.

В ходе исследования выяснилось, что затраты на содержание автомобиля в Киеве ниже всего, пишет портал "Судебно-юридическая газета в Украине", информирует UAINFO.org.

Для составления рейтинга учитывались такие факторы как: цена топлива и парковки, стоимость техобслуживания и страхования. Оценив все показатели, эксперты сошлись во мнении, что содержать машину дешевле всего в Киеве.

В столице Украины дешевле всего заряжать электрокар – 2,47 евро, а также низкие цены на парковку – 4,8 евро.

ТОП-5 самых дешевых европейских столиц по стоимости содержания авто по версии Vehicle Contracts выглядит так:

  • Киев (Украина);

  • Скопье (Македония);

  • Кишинёв (Молдова);

  • Минск (Белоруссия);

  • Сараево (Босния и Герцеговина).

Киев возглавил рейтинг городов с самыми низкими затратами на автомобили 1

 

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