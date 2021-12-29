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Вчені за мумією відтворили зовнішність фараона Аменхотепа I

  6   0 29.12.2021, 16:09 | Новости, Общество
Вчені за мумією відтворили зовнішність фараона Аменхотепа I

Вчені вивчили мумію Аменхотепа I / фото frontiersin.org

Вчені за допомогою комп'ютерного томографа дізналися, як виглядав фараон Аменхотеп I. Зовнішність стародавнього правителя Єгипту змогли відтворити за його мумією.

Про це пише The Guardian, інформує УНІАН.

Сучасні технології допомогли міжнародній групі фізиків та археологів підтвердити автентичність мумії. До цього багато хто з вчених вважали, що останки Аменхотепа I загублені, а всередині саркофага знаходиться тіло пізнішого фараона.

"Ми віртуально "розплутали" саван мумії і вивчили завнішність фараона. Аналіз показав, що Аменхотеп I помер приблизно у 35 років. Його зріст становив 169 сантиметрів, у нього були хороші зуби, а його тіло було прикрашено 30 амулетами та унікальним золотим поясом", - зазначила професор Каїрського університету та один з авторів роботи Сахар Салім.

Вчені вивчили мумію Аменхотепа I / фото frontiersin.org

Відомо, що мумію Аменхотепа I знайшли в 1881 році у гробниці Дейр-аль-Бахарі на півдні Єгипту. Саван та інші складові похоронного обряду дожили до наших днів у практично первозданному вигляді.

"Знімки вказують, що зовні муміфікована людина була дуже схожа на фараона Яхмоса I (батька Аменхотепа I). У нього було вузьке підборіддя, тонкий ніс, кучеряве волосся та злегка випнуті зуби на верхній щелепі. Ми не знайшли жодних свідчень того, що він помер насильницькою смертю", - додала Салім.

На тілі фараона виявили безліч пошкоджень. На думку вчених, вони були нанесені вже після муміфікації, швидше за все, розкрадачами гробниць.

Аменхотеп I був другим царем 18-ї династії та зійшов на трон після смерті свого батька Яхмоса I. Він правив Єгиптом близько 21 року, приблизно з 1525 по 1504 рік до нашої ери.

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