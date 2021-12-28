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Hyundai будет использовать пластиковые отходы как сырье для производства водорода

  4   0 28.12.2021, 00:08 | Новости, Авто
Hyundai будет использовать пластиковые отходы как сырье для производства водорода

Компания Hyundai планирует построить завод для производства водорода. Сырьем станут пластиковые отходы.

Об этом сообщает Carbuzz.

Минувшей осенью компания Hyundai объявила о инвестициях в водород в размере 1,1 миллиарда долларов. На эти деньги будут построены два двух новых заводов по производству топливных элементов в Южной Корее.

Следующим этапом перехода на водород станет завод по его производству. Причем сырьем станут пластиковые отходы. Водород высокой чистоты будет добываться путем пиролиза и последующей газификациию. Пиролиз - это процесс разложения материалов при высоких температурах в инертной среде. По предварительной информации, строительство завода обойдется компании в 400 млн долларов.

В настоящий момент компания выпускает только одну модель на водороде - это кроссовер Hyundai Nexo с силовой установкой на топливных элементах. В будущем линейка водородомобилей Hyundai расширится.

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