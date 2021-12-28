В теле человека нашли новую мышцу

Ученые проверили предположение о том, что есть третий слой мышц в области жевания, и подтвердили его.

Ученые открыли новую мышцу в организме человека - глубокий слой мышц в области жевания, который поднимает нижнюю челюсть. До этого открытия считалось, что жевательная мышца имеет два слоя, пишет Life Science.

Отмечается, что эта мышца - третий слой и она имеет решающее значение для жевания и стабильного соединения челюсти и черепа.

Первый слой - глубокий, а второй - поверхностный.

Новый слой обнаружили проверяя давние предположения о том, что их может быть три.

Для этого команда ученых исследовала человеческие тела в формальдегиде.

Новый слой мышцы идет от скулового отростка прямо перед ухом до венечного отростка - треугольного выступа на нижней челюстной кости.

Этот слой помогает стабилизировать нижнюю челюсть: это единственная часть системы, которая может тянуть челюстную кость назад.

Открытие предложили назвать Musculus masseter pars coronidea, что означает "венечная часть жевательной мышцы".

Новые знания должны помочь врачам лучше выполнять операции на челюсти и лечить болезни сустава, соединяющего челюстную кость с черепом.