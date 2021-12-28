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Усик занял второе место в рейтинге супертяжеловесов по версии BoxingTalk

  2   0 28.12.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Усик занял второе место в рейтинге супертяжеловесов по версии BoxingTalk

Первая строчка досталась Тайсону Фьюри.

Авторитетный портал BoxingTalk представил обновленный рейтинг лучших боксеров, выступающих в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик, который в сентябре 2021 года победил Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, занял второе место в рейтинге.

Возглавляет список обладатель титула по версии WBC Тайсон Фьюри.

Помимо Усика, в рейтинге есть еще два украинца - Владислав Сиренко, который находится на 50-й строчке, и Виктор Выхрист, занимающий 52-е место.

Рейтинг супертяжеловесов по версии BoxingTalk:

1. Тайсон Фьюри (Великобритания).

2. Александр Усик (Украина).

3. Энтони Джошуа (Великобритания).

4. Деонтей Уайлдер (США).

5. Диллиан Уайт (Великобритания).

6. Джо Джойс (Великобритания).

7. Джозеф Паркер (Новая Зеландия).

8. Энди Руис-младший (США / Мексика).

9. Луис Ортис (Куба).

10. Фрэнк Санчес (Куба).

...

50. Владислав Сиренко (Украина).

52. Виктор Выхрист (Украина).

Фото Getty Images

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