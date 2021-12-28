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Назван самый кассовый фильм 2021 года

  7   0 28.12.2021, 04:13 | Новости, Культура
Назван самый кассовый фильм 2021 года

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» первым за время пандемии собрал в мировом прокате более $1 млрд.

Кинолента «Человек-паук: Нет пути домой» первой с начала пандемии COVID-19 получила в мировом прокате 1,05 миллиарда долларов кассовых сборов, передает ТСН.

Отмечается, что продукт совместного производства Sony и Disney стал самым кассовым фильмом 2021 года, обойдя китайскую «Битву при Чосинском водохранилище», которая с ноября собрала 904,9 миллиона долларов.

«Партнерство между этими двумя голливудскими студиями, несомненно, принесет огромную пользу обоим», - высказался о Sony и Disney главный аналитик BoxOffice.com Шон Роббинс.

Последней картиной, кассовые сборы которой превысили миллиард долларов, стал фильм 2019 года «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Напомним, что премьера «Человек-паук: Нет пути домой» состоялась в Украине 16 декабря.

 

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