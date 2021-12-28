Назван овощ, способствующий долголетию

Чеснок советуют есть в сыром виде.

Врач назвала овощ, который мы обычно употребляем ограничено, секретом долгожителей. Действительно, учеными доказано, что продукт крайне полезен, но употреблять его нужно именно в сыром виде, передает РБК-Украина.

Речь идет о чесноке, от которого многие отказываются из-за специфического вкуса и запаха.

А самый здоровый способ есть чеснок, по мнению доктора Гарсиа, это есть сырой чеснок.

Чеснок содержит природный антибиотик

Чеснок богат аллиином. Когда зубчики чеснока измельчаются, активируется фермент аллииназа, который может превращать аллиин в аллицин.

Аллицин - природный растительный антибиотик широкого спектра действия, обладающий сильным антибактериальным и противовоспалительным действием, а также очевидным ингибирующим и убивающим действием на различные патогенные бактерии.

Аллицин также может снизить кровяное давление, уровень липидов в крови, улучшить кровообращение, предотвратить артериосклероз и очень полезен для здоровья сердечно-сосудистой и цереброваскулярной систем.

Почему чеснок может замедлить старение?

Врач говорит, что употребление сырого чеснока замедляет старение человеческого тела.

«Германия - одна из самых долгоживущих стран в мире. Отчет ВОЗ показывает, что средняя продолжительность жизни в Германии составляет 83 года. Практически все в Германии особенно любят есть сырой чеснок. По статистике, годовое потребление чеснока в Германии составляет более 8000 тонн», - пишет доктор Гарсиа.

Немецкие ученые считают, что чеснок тесно связан с долголетием, а употребление сырого чеснока может продлить жизнь.

По мнению экспертов Немецкого научно-исследовательского института, в чесноке содержится более 400 веществ, полезных для здоровья и долголетия. Если вы хотите дожить до 90 лет, чеснок должен быть основной частью вашей еды.