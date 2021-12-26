Назван бюджетный овощ с неоценимо полезными свойствами

Добавьте свеклу в свой рацион.



Свекла ‒ очень дешевый овощ и одновременно весьма полезный для здоровья. Об этом заявила известный нутрициолог Ксения Борода, передает Главред.

Свекла, которая, по словам диетолога, сохраняет свои полезные свойства в любом виде ее готовки, будь то салат, содержащий сырую свеклу, или борщ. Борода говорит, что в таком овоще содержатся бетанин, бетаин, соли калия и кальция, йод и клетчатка, которые положительно влияют на здоровье.

«Свекла также улучшает состояние капилляров, укрепляет стенки сосудов, понижает артериальное давление и нормализует стул. Бетаин, входящий в состав сырой свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, - это мощный антиоксидант», - заявила эксперт.

Кроме того Борода добавила, что свеклу не рекомендуется часто употреблять в пищу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом.