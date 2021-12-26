Во время тестов заметили новый Mercedes-Benz EQE

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов новый электрический внедорожник Mercedes-Benz EQE. Ожидается, что его продажи начнутся в 2022 году.

Mercedes-Benz EQE тестируют в сплошном камуфляже, но, судя по всему, это не прототип, а серийная версия.

Внедорожник EQE очень похож на кроссовер EQS, продажи которого, кстати, тоже должны начаться в 2022 году. Вот только по размерам они немного разные. В принципе, такая политика у компании Mercedes-Benz. Она создает модели примерно в одном стиле, но с разными размерами.

Покупателям Mercedes-Benz EQE предложат в двух версиях. Версия с задним приводом получит один электромотор мощностью 288 л.с. и 530 Нм крутящего момента.

Полноприводная версия получит два электромотора. Конечно, она будет более мощной. Но покупателям предложат еще более мощную версию AMG. У нее мощность электрической силовой установки составит 671 л.с.

Какой будет запас хода у этого внедорожника - пока точно не известно. По слухам, на одной подзарядке батареи он сможет проехать около 660 км.

Mercedes-Benz начнет продавать Mercedes-Benz EQE в 2022 году. Цены еще не объявлены.

autonews.ua